Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2015 году до 2%, падение в этом году - на 6%

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост экономики Украины на 0,3%-2% ВВП, в зависимости от сценария развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в правительстве заявил первый заместитель министра Анатолий Максюта.

«В зависимости от сценариев развития мы прогнозируем рост ВВП от 0,3% до 2%», - сказал Максюта.

При этом по его словам, рост экономики в 2016 году может составить 4,5%, а в 2017 - 6,5%. Такой рост, отметил Максюта, позволит Украине вернуться на экономические позиции «докризисного» 2007 года.

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В то же время, предпосылками роста, по словам Максюты, должны стать разрешение военного конфликта, вопроса с поставками энергоносителей, а также стабилизации банковского рынка. Также в Минэкономразвития отмечают, что положительная динамика развития мировой экономики должна стать импульсом развития страны в части притока инвестиций и усиления позиции Украины на мировых рынках.

«Относительно 2016 и 2017 года мы полагаем, что положительная динамика будет продолжаться при условии реализации положительного сценария развития экономики в 2015 году, – сказал Максюта. – В 2016 году темпы роста ВВП ожидаем на уровне 4,5%, в 2017 году – 6,5%. Соответственно будет мягкая ценовая динамика и улучшится ситуация с занятостью населения».

При этом Максюта отметил, что если заявленные условия развития Украины не будут выполнены и достигнуты, ситуация может развиваться по другому сценарию.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство экономического развития Украины рассматривало два сценария развития экономики Украины в 2015 году и прогнозировало незначительный рост экономики на уровне от 0,3% до 2%, а также инфляцию на уровне 8,7-9,8%.

Оба сценария предполагали восстановление положительной динамики роста ВВП в 2015 году, разница была лишь в глубине реформ, в ситуации на газовом рынке, в торговой сфере с Россией и ЕС. В то же время, в Минэкономразвития отмечали, что даже самые оптимистичные оценки не будут достаточными для преодоления кризисных явлений.

В свою очередь Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обнародовало свой прогноз, по которому в 2015 и 2016 годах Украина не сможет выйти на положительную динамику роста экономики, и потому показатели роста ВВП страны окажутся на нулевом уровне.

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует падение экономики Украины до конца года на 6%, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров первый заместитель министра Анатолий Максюта.

«Мы прогнозируем реальный ВВП «минус» 6%», - сказал Максюта.

По его словам, Украина находится под влиянием многих факторов, демонстрируя негативную динамику по промышленности и положительную - по сельскому хозяйству. Однако проблемы текущего года – это системные явления, которые проявили себя. Украина вошла в рецессию в 2012-2013 году, и ком проблем нарастал. А в этом году ситуация усугубилась военными действиями и торговыми барьерами для украинского экспорта со стороны России.

«Экономика находится сейчас под влиянием внешних факторов, направленных на ослабление экономики. Это делается целенаправленно, и за полугодие мы видим, что экономика начала это ощущать. За второй квартал экономика упала на 4,7% ВВП, кумулятивный эффект по январю–июлю – «минус» 3,3%», - сказал Максюта.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Шлапак, выступая в Верховной Раде 17 июля, заявил, что в пересмотренный государственный бюджет на 2014 год заложено падение ВВП на 6-6,5%, инфляция – около 19%. Международный валютный фонд в середине июля также ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с прогнозируемых ранее 5%. По оценкам фонда, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% ВВП в 2014 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и рост дефицита бюджета до 10% ВВП на фоне нестабильности на востоке страны.