Минэкономразвития не ожидает резких скачков валютного курса

Министерство экономического развития и торговли Украины не ожидает резких скачков курса гривни в 2014 году и рассчитывает на стабилизацию курса в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в правительстве заявил первый заместитель министра Анатолий Максюта.

"Резких изменений курса гривни не предполагается, - сказал Максюта. - Мы не предполагаем серьезных изменений против ожидаемого курса в этом году. Показатели курса - это те показатели, которые есть в нашей общей программе с Международным валютным фондом".

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При этом он отказался называть конкретные цифровые показатели, сославшись на то, что это "компетенция Национального банка Украины".

«Мы не предполагаем серьезных изменений в курсе. Курсовая стабильность – основная задача Национального банка», - сказал Максюта.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что наиболее приемлемым для украинской экономики курсом гривни является 12 грн за доллар.