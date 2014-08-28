Рубль падает из-за вторжения российских войск в Украину

Доллар приблизился к отметке 36,55 рубля - максимуму от 8 августа, выше которого он не находился с середины марта. Весной (на фоне волны обострения в связи с кризисом в Украине) был установлен исторический рекорд в 36,70 рубля за доллар.

Согласно данным Московской биржи, курс рубля к доллару расчетами «завтра» на 12.39 мск понизился на 27 копеек, до 36,44 рубля (уже поднимался в четверг до 36,51 рубля), к евро - на 41 копейку - до 48,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом выросла на 34 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, до 41,72 рубля.

Индекс ММВБ к 12.42 мск снизился на 1,9%, до 1420,14 пункта, индекс РТС - на 2,6%, до 1227,80 пункта.

Как сообщал УНИАН, 28 августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент России Владимир Путин целенаправленно начал войну в Европе.

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«Ситуация, действительно, очень сложная, и честь украинским воинам, которые охраняют и защищают наше государство. Владимир Путин целенаправленно начал войну в Европе. Это знает весь мир и скрыть это невозможно», - сказал он.

Яценюк призывал созвать Совбез ООН и заседание ОБСЕ по Украине, а также заморозить все российские банковские и финансовые активы в мире до момента выведения российских войск с территории Украины.