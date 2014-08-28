В России назвали поправки, которые хотят внести в соглашение Украины с ЕС

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на российского чиновника.

По его словам, России хотелось бы скорректировать три ключевые вещи. Во-первых, параметры и сроки снижения Украиной пошлин на товары из ЕС.

По словам собеседника «Ведомостей», снижать их надо постепенно, Россию волнуют пошлины на товары, на которые приходится $4 млрд из $16 млрд.

Во-вторых, техническое регулирование — техрегламенты ЕС гораздо жестче, и доступ российских товаров на украинский рынок прекратится.

В-третьих, нужна унификация или взаимное признание норм фитосанитарного контроля: в России три формы выдачи сертификатов, а в ЕС — одна. Для решения второй и третьей проблем также может понадобиться переходный период, считает федеральный чиновник.

Украина отвергла возможность корректировки соглашение с ЕС. Министр иностранных дел Павел Климкин написал в твиттере: «Изменять текст соглашения не будем. Ратифицируем и будем имплементировать».

В Евросоюзе также заявили, что пересматривать текст СА с Украиной не будут.

С юридической точки зрения в подписанное соглашение могут быть внесены изменения, но не принципиальные и не искажающие его идеологию, объясняет Александр Кнобель из Института Гайдара. Поправки, касающиеся длительности переходного периода, возможны, считает он.

Российская продукция действительно не соответствует европейским регламентам и украинский рынок может оказаться закрыт перед нею, может прекратиться и обмен комплектующими, продолжает Кнобель. Чтобы этого избежать, можно попытаться договориться о более долгих переходных периодах или об исключениях для отдельных видов продукции. Но стратегически это не очень правильно, считает эксперт: вместо того чтобы сближать техрегламенты Таможенного союза с европейскими, Россия пытается удерживать традиционные региональные рынки, договариваясь об изъятиях.