У Яценюка ожидают дефицит бюджета в 2015 году на уровне 3%, инфляцию – 9,8%

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует показатель инфляции в 2015 году на уровне 8,7-9,8%, а дефицит государственного бюджета - около 3%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом ходе брифинга в Кабинете министров заявил первый заместитель министра Анатолий Максюта.

«Относительно потребительских цен – это 8,7-9,8%, цены производителей – 10,6-12,3%. Дефицит бюджета в районе 3%», - сказал Максюта.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины спрогнозировало рост экономики Украины в 2015 году на 0,3-2% ВВП, в зависимости от сценария развития страны.

«Правительство одобрило два сценария экономического и социального развития. И Минфин рассматривает их для того, чтобы продолжить подготовку госбюджета, который в сентябре должен быть подан на рассмотрение парламента страны. Эти сценарии не являются оптимистическими или пессимистическими. Первый сценарий более консервативный, второй – более прогрессивный. Если мы говорим о быстрых реформах, то приемлем прогрессивный сценарий, но он несет определенные риски для бюджета», - сказал Максюта.

При этом он отметил, что рост экономики в 2016 году может составить 4,5%, а в 2017- 6,5%. Такой рост позволит Украине вернуться на позиции «докризисного» 2007 года.

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Как сообщал УНИАН, предпосылками роста экономики Украины, по данным Минэкономразвития должны стать разрешение военного конфликта, вопроса с поставками энергоносителей, а также стабилизации банковского рынка. Также в Минэкономразвития отмечают, что положительная динамика развития мировой экономики должна стать импульсом развития страны в части притока инвестиций и усиления позиции Украины на мировых рынках.

В то же время падение экономики Украины до конца года, по информации МЭРТ, составит 6%, поскольку Украина находится под влиянием многих факторов, демонстрируя негативную динамику по промышленности и положительную - по сельскому хозяйству. Однако проблемы текущего года – это системные явления, которые проявили себя.