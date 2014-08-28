Нацбанк повысил официальный курс гривни на 46 копеек

Национальный банк Украины определил, что 100 долларов США стоят 1343.7484 грн.

Национальный банк Украины 28 августа с 14:00 установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам. Как сообщает официальный сайт НБУ, 100 долларов сейчас стоят 1343.7484 грн (с 14.00 27 августа – 1389.0974). Читайте такжеМинэкономразвития не ожидает резких скачков валютного курса Стоимость 100 евро нацбанк определил в 1770.6573 грн (с 14.00 27 августа – 1832.4973). 10 российских рублей оценены Нацбанком Украины в 3.7182 грн (с 14.00 27 августа – 3.8441).

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