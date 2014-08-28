НБУ заявляет, что не выдавал кредиты банку регионала Ефремова

Национальный банк Украины опроверг информацию о предоставлении «Украинскому коммунальному банку» кредитов рефинансирования, сообщила пресс-служба регулятора.

Напомним, ранее банк сообщил о привлечении у регулятора кредитов на сумму 51 млн грн и намерении получить еще 83 млн грн.

«Правления Национального банка с 01.06.2014 не рассматривало вопрос предоставления кредитов ПАО "Укркоммунбанк" и соответственно Национальный банк Украины не осуществлял кредитование ПАО "Укркоммунбанк". На сегодня обращений в Национальный банк Украины от ПАО "Укркоммунбанк" по предоставлению кредитов рефинансирования нет», - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 31 июля заблокировал платежи «Украинского коммунального банка» (Луганск) через систему электронных платежей (СЭП) в связи с приостановкой его работы из-за проведения на территории Луганска антитеррористической операции.

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Справка УНИАН. «Украинский коммунальный банк» (Луганск) работает на рынке Украины с 10 августа 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

По данным НБУ, у банка отсутствуют собственники значительной части акций. Тем не менее, по информации СМИ, бенефициарным владельцем «Укркоммунбанка» является председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов.