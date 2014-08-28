Доллар снизился до 13,95 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 13,0000/14,0000, к 12:00 сузился спрэд 13,7000/13,9000. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 13,8000/13,9500.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3576/0,3851, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3755/0,3814. К закрытию торгов цены снизились 0,3707/0,3793.

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