Банкир советует государству, бизнесу и населению объединиться для стабилизации гривни

Оптимизировать работу банков и уравновесить курс гривни в крайне сложный для Украины период возможно только совместными усилиями государства, бизнеса и населения, считает глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

«Экспортеры не должны задерживать заведение выручки в Украину, импортеры должны отказаться от желания оплатить сразу все контракты и покупать валюту по более критической потребности, население не должно панически снимать депозиты или в один день пытаться перевести все свои гривневые сбережения в валюту», - говорится в комментарии Шпека, переданном УНИАН пресс-службой ассоциации.

По словам банкира, никто не питает иллюзий относительно ситуации в Украине и тех вызовов, с которыми сталкивается наша экономика в условиях активных военных действий и постоянной террористической угрозы. «Однако валютный рынок, как и любой рынок, - это всегда разумный компромисс между покупателями и продавцами. Каждая девальвация не может быть бесконечной и имеет свой логический лимит, когда валюта становится слишком дорогой, чтобы ее покупали», - сказал он.

Шпек подчеркнул, что чрезмерное ослабление курса гривни невыгодно для подавляющего большинства украинских банков, но в то же время остаются единичные «схемные» банки, которые намеренно играют на удешевление гривни. «Объем рынка сейчас настолько мал, что для его дестабилизации достаточно выставить заявку на покупку незначительной суммы валюты по завышенной цене - и эта девальвационная паника будет передаваться другим участникам. Но такие ситуации, хотя и оставляют за собой много шума, никогда не делают настоящей погоды на рынке», - пояснил он.

Также банкир отметил, что пресса и различные эксперты должны более ответственно относиться к подаче информации в своих публикациях и прогнозах о будущем гривни. «Мы очень хорошо видим, что благодаря развитию Интернета сегодня информация является мощным оружием массового поражения. Я абсолютно уверен, что эмоциональная выдержка общества, сознательное недоверие к недостоверной информации являются надежным залогом стабилизации гривни», - подчеркнул Шпек.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 27 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. На открытии торгов в четверг котировки гривни к доллару не изменились.

В среду глава НБУ Валерия Гонтарева провела совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке, по итогам которого регулятор договорился с банкирами о пересмотре нормативов валютной позиции, что позволит повысить поступления валюты на рынок и остановить стремительную девальвацию.

По информации банкиров, рынок позитивно отреагировал на встречу банкиров в Нацбанке, и в ближайшее время курс гривни стабилизируется на уровне 12,5-13 грн/долл. Также банкиры сообщили, что в пятницу состоится дополнительная встреча с регулятором, где еще раз будут рассматриваться предложения НБУ и наработки банков.

В четверг, 28 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились в покупке на 10 копеек, в продаже – на 5 копеек, до 13,8000/13,9500 грн/долл. против 13,7000/13,9000 грн/долл. на 12:00.