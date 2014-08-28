Нацбанк ограничил выдачу валютных кредитов

Национальный банк Украины обязал банки выдавать валютные кредиты юридическим лицам, предпринимателям и постоянным представительствам нерезидентов исключительно для оплаты их внешнеэкономических обязательств.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 28 августа №534, имеющемся в распоряжении УНИАН, которое вступит в силу со дня его официального опубликования и готовится к публикации 29 августа.

«Уполномоченным банкам не допускать предоставления кредитов в иностранной валюте юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям и постоянным представительствам юридических лиц-нерезидентов (далее - клиенты) с целью использования этой иностранной валюты на внутреннем рынке Украины. Уполномоченные банки предоставляют кредиты в иностранной валюте клиентам исключительно для оплаты их внешнеэкономических обязательств», - говорится в постановлении.

Нацбанк подчеркивает, что в случае выявления случаев кредитования в иностранной валюте под внутренние обязательства клиентов регулятор будет применять к банкам жесткие меры воздействия, вплоть до отзыва генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 27 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. В течение сегодняшнего дня котировки гривни к доллару незначительно изменялись в диапазоне 13,00/14,00 грн/долл.

Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней до 21 ноября, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций

Поскольку этих мер оказалось не достаточно для стабилизации валютного рынка, 27 августа глава НБУ Валерия Гонтарева провела совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке, по итогам которого регулятор договорился с банкирами о принятии еще ряда мер, которые будут обнародованы в ближайшее время.