Нацбанк ввел дополнительные меры для стабилизации курса гривни

Национальный банк Украины запретил банкам снимать с контроля экспортные операции клиентов на основании документов о прекращении обязательств зачетом встречных требований в связи с введением 100%-ной обязательной продажи валюты.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 28 августа №534, имеющемся в распоряжении УНИАН, которое вступит в силу со дня его официального опубликования и готовится к публикации 29 августа.

«В связи с введением требования относительно обязательной продажи на межбанковском валютном рынке Украины поступлений в иностранной валюте из других стран в размере 100%, уполномоченные банки не могут снимать с контроля экспортные операции клиентов на основании документов о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований», - говорится в постановлении.

Нацбанк подчеркивает, что поступления в иностранной валюте по экспортным операциям клиентов банка должны быть проданы в полном объеме.

Также регулятор обязал банки подавать развернутую заявку об общем объеме обязательной продажи иностранной валюты, запланированном на следующий рабочий день, в течение двух часов после закрытия системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

Согласно постановлению, в развернутую заявку банка включается информация об общем объеме поступлений и обязательной продажи в разрезе валют, а также о виде поступлений.

В отношении операций на сумму свыше эквивалента 50 тыс. долл. США по текущему официальному курсу НБУ банки обязаны подавать расширенные сведения, включая идентификационный код, сокращенное название юрлица или фамилию предпринимателя, код валюты и объем обязательной продажи.

Читайте такжеНацбанк ограничил выдачу валютных кредитов

Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней до 21 ноября, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

Поскольку этих мер оказалось недостаточно для стабилизации валютного рынка, 27 августа глава НБУ Валерия Гонтарева провела совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке, по итогам которого регулятор договорился с банкирами о принятии еще ряда мер, которые будут обнародованы в ближайшее время.

27 августа к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. В течение сегодняшнего дня котировки гривни к доллару незначительно изменялись в диапазоне 13,00/14,00 грн/долл.