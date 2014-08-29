Гривня вновь рухнула до 14,80 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 14,0000/14,8000 грн/долл.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", котировки по евро-гривне ушли вверх – 18,4270/19,4825 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3790/0,4005 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3162/64 (четвер - 1,3214/16).

В четвер Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 13,0000/14,0000, к 12:00 сузился спрэд 13,7000/13,9000. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 13,8000/13,9500.

Также Нацбанк ввел дополнительные меры для стабилизации курса гривни, в частности обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам исключительно под внешнеэкономические контракты.