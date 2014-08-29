Сегодня МВФ решит судьбу второго транша для Украины

Сегодня, 29 августа, Совет директоров Международного валютного рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с Украиной и выделения нашей стране второго кредитного транша в рамках двухлетней программы stand-by общим объемом 17 млрд долл.

Как отмечается в официальном плане заседания Совета директоров, 29 августа руководство МВФ рассмотрит оценочный доклад о состоянии дел в экономике Украины, а также запрос об изменении критериев выполнения требований, устанавливаемых Фондом в отношении нашей страны.

Кроме того, участники заседания могут рассмотреть вопрос изменения графика выделения средств.

Как сообщал УНИАН, объем второго транша, который может быть выделен Украине, составляет 1,4 млрд долл. Украинские власти связывают значительные ожидания с выделением этих средств в первую очередь в части стабилизации ситуации на валютном рынке.

При этом в правительстве не раз отмечали, что Украина выполнила все условия МВФ для получения второго транша.

Национальный банк Украины ожидает поступления второго транша Международного валютного фонда на 1,45 млрд долл. и 500 млн долл. от Всемирного банка уже 3 сентября.