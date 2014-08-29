Бюджет в августе недополучит 900 млн гривень налогов с востока Украины

Глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус ожидает недобор налоговых поступлений в августе из Донецкой и Луганской областей на сумму 900 млн грн, в связи с военной ситуацией на востоке страны.

«За июль мы потеряли 1,2 млрд грн. В этом месяце видим недобор около 900 млн грн с востока, поскольку еще не полный месяц», - сообщил Билоус на официальной странице в Facebook.

По его словам, в регионе, где проходит антитеррористическая операция, многие налоговые инспекции не работают, не говоря уже о бизнесе, который несет серьезные убытки.

«Сложная ситуация в Донецке и Луганске. Там работают лишь несколько инспекций и продолжают собирать налоги, хотя это и сложно. Большинство были эвакуированы в Мариуполь и Запорожье. Крупных предпринимателей мы перевели на центральный уровень - в Киев. Есть перечень предприятий, которые вообще разрушены и не работают», - говорится в сообщении.

Также Билоус напомнил, что в июле бюджет Украины недополучил 1,5 млрд грн налоговых поступлений, при этом он все равно был перевыполнен на 357 млн грн. «Мы собрали больше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Все благодаря детенизации. Много средств получаем в разрезе тех налогов, которые ранее не платились: НДС, акциз, пресекаем контрабанду на таможне», - написал Билоус.

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Как сообщал УНИАН, ранее Билоус заявлял, что в июле Фискальная служба обеспечила поступления в бюджет в объеме 22,3 млрд грн, что на 3,3% меньше, чем в июле 2013 года. Также по его словам, за шесть месяцев 2014 года ГФС собрала в государственный бюджет 75,8 млрд грн налогов и сборов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 1% и практически полностью соответствует поставленным Министерством финансов задачам.

Справка УНИАН. Государственная фискальная служба создана на базе Министерства доходов и сборов. Подчиняется Министерству финансов. Главой службы назначен Игорь Билоус, его первым заместителем, который курирует налоговую милицию, Владимир Хоменко, а заместителем, курирующим таможенную политику, Анатолий Макаренко.