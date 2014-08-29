Эквадор запустит первую в мире государственную виртуальную валюту

Власти Эквадора планируют создать первую в мире государственную виртуальную валюту, сообщили представители Центробанка страны. Новая валюта должна быть запущена в обращение в декабре, пишет ИТАР-ТАСС.

Заместитель директора Центробанка Густаво Солорсано заявил, что виртуальные денежные знаки будут находиться в обращении вместе с долларом США, который является официальной валютой страны, и будут обеспечены ликвидными активами. Их, в частности, смогут использовать 2,8 млн эквадорцев (около 40% населения страны), которым слишком дорого пользоваться традиционными банковскими услугами. Они смогут совершать платежи посредством программы на своих мобильных телефонах, отметил чиновник, за минимальную стоимость. Подобные схемы уже получили популярность в таких африканских странах, как Кения и Танзания. Но там этим занимаются частные банки.

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Уже известно, что будущая виртуальная валюта, пока не получившая название, будет отличаться от биткоина, использование которого в июле было законодательно запрещено Национальной ассамблеей Эквадора.

Основное отличие эквадорской валюты от биткоина состоит в том, что объем ее эмиссии будет зависеть от спроса, в то время как биткоинов существует ограниченное количество.

Эксперты считают, что введение новой валюты станет первым шагом по снижению в Эквадоре роли американского доллара, который был объявлен официальной денежной единицей страны после банковского кризиса в 2000 году. Кроме того, правительство страны нуждается в ликвидности, которой остро не хватает в связи с утроением госрасходов на социальную сферу и госдолгом в $11 млрд.

Отказ от доллара и использование виртуальной валюты не будет обязательным. На нее нельзя будет приобрести ценные бумаги, выпускаемые министерством финансов страны. Также ее не планируют использовать для выплаты заработной платы госслужащим и господрядчикам.