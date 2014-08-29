Яценюк о транше МВФ: эти средства помогут стране выжить

Украина выполнила все требования Международного валютного фонда для получения второго транша в рамках двухлетней программы кредитования экономики Украины объемом 17 млрд долл. и эти средства помогут нашей стране выжить, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Правительство выполнило все предварительные условия для получения второго кредитного транша Международного валютного фонда. Через несколько часов состоится заседания Совета директоров МВФ. Мы надеемся, что решение будет положительным, что МВФ и мир продемонстрируют поддержку Украины. В целом Украина сможет получить от МВФ и от Всемирного банка сумму в размере порядка 2 млрд долл. США. Правительство делает все для стабилизации ситуации в экономике и помогает Национальному банку стабилизировать ситуацию с валютным курсом", - сказал Яценюк.

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По его словам, решение Совета директоров даст возможность Украине выжить. "Это даст возможность прожить Украине. Нам очень тяжело. Страна в войне. То, что мы не получаем доходы из Донецка и Луганска, - это уже мизер по сравнению с тем, какие миллиардные расходы мы несем на войну, развязанную российским агрессором и российским государством. Поэтому для нас критически важно получить положительное решение МВФ. Для этого мы сделали все. Знаю, что это решение будет непростым, поскольку не все страны в мире хотят помочь Украине. Но надеемся на положительное решение", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - должен принять решение о выделении Украины 1,4 млрд долл. в качестве второго транша кредитной программы stand-by, принятой в конце апреля. Средства будут направлены на поддержку бюджета и пополнение золотовалютных резервов Нацбанка. Как ожидается, средства послужат стабилизацией валютного курса страны, который на текущий момент является неприемлемым для экономики страны.

Также в МВФ не исключили, что сегодня может быть принято решение откорректировать программу кредитования экономики нашей страны, включая условия предоставления средств на фоне усиления военного конфликта на востоке Украины.