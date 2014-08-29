Украина сегодня получит $100 млн помощи от Японии
13:15, 29 августа 2014Финансы
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Заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Украина сегодня получит $100 млн помощи от Японии / Фото УНИАН
Япония выделила Украине 100 млн долл. макрофинансовой помощи и эти средства поступят в страну уже сегодня, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Правительство Японии приняло решение выделить 100 млн долл. макрофинансовой помощи Украине. Мы сегодня получим эти 100 миллионов», - сказал Яценюк.
Ранее глава правительства заявил, что Украина выполнила все условия для получения второго кредитного транша Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл.
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