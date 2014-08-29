Украина сегодня получит $100 млн помощи от Японии

Япония выделила Украине 100 млн долл. макрофинансовой помощи и эти средства поступят в страну уже сегодня, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Правительство Японии приняло решение выделить 100 млн долл. макрофинансовой помощи Украине. Мы сегодня получим эти 100 миллионов», - сказал Яценюк.

Ранее глава правительства заявил, что Украина выполнила все условия для получения второго кредитного транша Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл.