Валютный фронт

Гривня поставила очередной антирекорд, достигнув отметки 14,80 грн за доллар на межбанковском валютном рынке к полудню в среду, 27 августа. В рамках правил гибкого курсообразования следом за рынком обновил свой исторический минимум и Национальный банк, установив официальный курс гривни к доллару на уровне 13,89 грн/долл., или на 73,85% ниже уровня начала года. В этот день глава НБУ Валерия Гонтарева проводила многочасовое совещание с руководителями крупнейших банков. И, видимо, банкиры нашли общий язык с регулятором, поскольку, спустя несколько часов, гривня отыграла двухдневное падение и вернулась к отметке в 13-14 грн за доллар, которую с переменным успехом удерживает и в настоящее время.

На совещании Нацбанк пообещал банкам пересмотреть нормативы валютной позиции, чтобы «разблокировать» часть валюты в закромах финучреждений и таким образом повысить ее предложение на рынке. Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года, если такие нарушения связаны с оккупацией Крыма, военными действиями и девальвацией гривни и если банки-нарушители выполняют ряд ограничений в работе. А уже на следующий день НБУ обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов, запретил снимать с валютного контроля операции клиентов по взаимозачету встречных требований и обязал банки отчитываться о плановом объеме обязательной продажи валюты на ежедневной основе.

Согласно публичным комментариям банкиров и НБУ, рынок позитивно отреагировал на результаты проведенного совещания. «Банкиры обменялись своим видением относительно этой ситуации и пришли к единому мнению, что курс 14,8 не соответствует реальной ситуации. Было высказано общее мнение, что в ближайшее время курс гривни стабилизируется на уровне 12,5-13», - прокомментировал происходящее УНИАН глава правления государственного «Укргазбанка» Сергей Мамедов.

В подтверждение его словам объем купли-продажи долларов на межбанке вырос на 68,6 млн долл. в день совещания и еще на 111,87 млн долл. – на следующий день, а средневзвешенный курс укрепился на 40 и 50 копеек, соответственно.

После длительных уверений, что паника на валютном рынке вызвана продолжением военных действий и задержкой очередного транша Международного валютного фонда, молниеносное укрепление гривни вызывает ряд вопросов.

Что в заначке у банкиров

Банкиры публично рассказали о совещании в НБУ достаточно сдержанно. Но на правах анонимности руководитель одного из банков признался, что финансистов «не выпускали, пока не начнется продажа валюты на межбанке по курсу не дороже 14 грн за доллар». И видя изможденные лица ведущих банкиров, которые нервно курили под зданием Нацбанка в день совещания, это похоже на правду. Гонтарева, по словам нашего банкира, привела железные аргументы, что текущий курс на рынке слишком завышен, и продать купленную валюту дороже 14 грн не получится. Хотя бы потому, что регулятор будет тщательно рассматривать валютные сделки банков и в случае необходимости блокировать заявки выше этой отметки, как это предусмотрено недавним постановлением регулятора №515. По сути, глава НБУ окончательно разрушила стереотип о своей излишней мягкости, продемонстрировав намерение жестко держать рынок в руках, что критически важно в сложившейся обстановке.

Итого, все утро среды рынок фактически простаивал, поскольку продавцы удерживали валюту в ожидании дальнейшего роста ее стоимости и новых прибылей. Но к закрытию торгов пришло долгожданное оживление. Психологический прием регулятора не прошел бесследно: руководители банков смогли договориться со своими казначеями, казначеи – с валютными дилерами, а те, в свою очередь, - с клиентами. И лед тронулся. По сути, Нацбанк своими действиями нарисовал верхнюю планку, выше которой он пускать валютный курс пока не намерен. Что касается нижней планки, то, по словам казначеев, в последние недели НБУ скупает валюту по курсу около 11,7-12 грн/долл., и это традиционно воспринимается игроками рынка как нижний курсовой порог. Таким образом, укрепление гривни больше, чем до 11,7 грн за доллар, пока маловероятно.

Пересмотр нормативов валютной позиции и прочие административные меры регулятора, по оценкам банкиров, принесут на рынок дополнительный объем валюты около 500-600 млн долл., но, учитывая обычные объемы рынка и отложенный спрос покупателей валюты, рынок «переварит» это за неделю. Простыми словами, этих мер достаточно, чтобы удержать гривню до ожидаемого получения следующего транша МВФ, но мало, чтобы закрепить успех надолго. Однако помимо психологического воздействия в арсенале регулятора есть еще несколько инструментов «на черный день». В частности, это - дальнейший пересмотр нормативов, блокирующих валюту на счетах банков, тщательный надзор за крупными сделками для выявления фиктивных контрактов и прочие меры по выведению внешнеэкономической деятельности из тени и прекращению оттока капитала.

К примеру, ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» предложила Нацбанку проводить ежедневный анализ 50 крупнейших заявок на покупку валюты, сократить сроки расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 30 дней, временно запретить двустороннюю торговлю валютой на межбанке и разрешить изменять валютный курс в течение дня. УКБС предлагает отменить ограничения на возврат валютных вкладов, но одновременно ограничить ставки привлечения депозитов физлиц и вернуть удобный принцип проведения платежей «Т+1» (не ранее второго рабочего дня после поручения клиента). Также банкиры просят упростить получение рефинансирования, а для жесткого контроля его целевого использования привлекать только высококвалифицированных кураторов, не причастных к санации или ликвидации финучреждений.

Таким образом, у банкиров масса тем для обсуждения, и они еще не раз попытаются использовать валютный рынок как способ давления на регулятора. К слову, тему валютного рынка в корыстных целях используют не только банкиры.

Без вины виноватый Нацбанк

По мере роста напряжения на валютном рынке на Нацбанк обваливается поток критики. Так, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко считает, что ситуация на валютном рынке – прямое следствие некомпетентности регулятора. «Влияние военного фактора на валютный рынок я оцениваю в 10% из 70% произошедшей девальвации. Фундаментальным является фактор ошибочных действий. Я не могу прогнозировать, что будет с рынком, поскольку действия Нацбанка непрозрачные… Не думаю, что мы усилили кадровый потенциал НБУ, и дело не только в высшем руководстве, но и руководителях ключевых департаментов», - сказал он. Возможно, утверждения эксперта справедливы, но нужно учитывать, что Савченко занимал пост замглавы НБУ с 2005 по 2009 год, когда гривня обвалилась почти в 2 раза, и уволился «в связи с несогласием с валютно-курсовой политикой НБУ», или простыми словами, со скандалом.

Не стоит забывать и о «пятой» колонне, которая активизировалась со стартом парламентской предвыборной кампании. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Гонтаревой с поста главы НБУ. Автор проекта - Нестор Шуфрич, депутат от Партии регионов. Именно на совести регионалов и их экс-лидера Виктора Януковича лежит ответственность за проблемы в экономике, которые мы имеем сегодня. Но лучшая защита – это нападение, и регионалы не нашли ничего лучше, как развернуть свой «тайный» фронт внутри страны, в то время как Украина ведет военные действия с внешним агрессором. Поэтому природа возникновения этого постановления вполне понятна. Как и природа многочисленных акций протеста под стенами НБУ с размытыми требованиями, но обязательными выступлениями народных депутатов с предложениями спасти всех граждан и уволить всех чиновников. И даже, не вникая в тему справедливости обвинений и адекватности предложенных решений, очевидно, что постоянная смена руководства НБУ не решает, а только усугубляет проблемы банковской системы.

Разогревание паники только на руку валютным спекулянтам, которые развернули настоящую информационную войну, обвиняя в спекуляциях Нацбанк и крупнейшие финучреждения. В ответ на эти выпады глава совета крупнейшей ассоциации банкиров Роман Шпек заявил, что стабилизация гривни не зависит от кого-то одного, а является общим вызовом, преодолеть который можно только совместными усилиями. В частности, экспортеры не должны задерживать заведение выручки в Украину, импортеры должны отказаться от желания оплатить сразу все контракты, а население - не снимать панически депозиты или переводить их в валюту. «Чрезмерное ослабление курса национальной валюты невыгодно для подавляющего большинства украинских банков, но есть единичные «схемные» банки, которые своими действиями намеренно играют на удешевление гривни. Благодаря развитию Интернета, сегодня информация является мощным оружием массового поражения. Я абсолютно уверен, что эмоциональная выдержка общества, сознательное недоверие недостоверной информации являются надежным залогом стабилизации гривни», - подчеркнул Шпек.

Можно не слушать банкиров, у которых могут быть свои интересы, и не доверять заявлениям НБУ. Но есть независимые международные арбитры. К примеру, ключевой кредитор Украины МВФ, который вложил в нашу страну достаточно много средств и заинтересован их вернуть.

Спасительный круг МВФ

Национальный банк ожидает поступления второго транша Международного валютного фонда в размере 1,45 млрд долл. и 500 млн долл. от Всемирного банка уже 3 сентября текущего года, о чем заявила глава НБУ на встрече с банкирами. Ждать осталось совсем немного.

Эксперты подчеркивают, что какие бы меры не принимали Нацбанк и правительство, девальвацию гривни остановит только прекращение военных действий и получение денег МВФ. «Экономические рычаги, включая административные ограничения Национального банка, в текущих условиях не способны оказать существенное влияние на валютный рынок, девальвацию гривни остановит прекращение военных действий на востоке Украины и получение кредитного транша Международного валютного фонда», - отметил в комментарии УНИАН финансовый аналитик консалтинговой компании «Альпари» Александр Михайленко.

Директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олег Устенко считает, что Украина сможет получить второй транш кредита Международного валютного фонда. «Решение о продолжении сотрудничества с МВФ будет позитивным. Главный акционер МВФ (США) уже несколько раз высказывался, что продолжение сотрудничества Украины и МВФ было бы желательно и положительно. Как только это произойдет, мы увидим сразу несколько индикаторов. Произойдет некоторое успокоение на валютном рынке, потому что будет дополнительный приток валюты в страну», - сказал он и подчеркнул, что если произойдет некая стабилизация на востоке, Украина сможет начать работу по экономическому восстановлению.

По информации самого МВФ, обсуждение вопроса в отношении Украины состоится, как и ожидалось, 29 августа. В Фонде подтвердили, что украинская власть выполнила все условия для получения второго транша. «Власть взяла на себя обязательство принять ряд политических мер для завершения обзора, которые с тех пор были реализованы», - заявил спикер МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне. По его словам, Фонд даже готов пересмотреть программу, учитывая непростые условия, в которых оказалась Украина. «В случае усугубления ситуации в Украине, программу необходимо будет пересматривать, включая возможность предоставления дополнительного финансирования», - добавил Райс.

Риторика МВФ пока обнадеживает. Остается просто успокоиться, дождаться окончательного вердикта Фонда и пожелать удачи НБУ в наведении порядка на валютном рынке. В конце концов, никакая девальвация не идет в сравнение с настоящей ценностью – человеческими жизнями, а подогревать панические настроения среди украинцев сегодня выгодно только врагам.

Ольга Гордиенко (УНИАН)