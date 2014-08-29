Гривня укрепилась до 14,30 за доллар

В пятницу, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов повысились в покупке на 30 копеек, а в продаже на 50 копеек - до 13,70/14,30 грн/долл. против 14,00/14,80 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к 12:00 установились на уровне 18,5500/18,9000 грн/евро против 18,4270/19,4825 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 повысились до 0,3750/0,3820 грн/рубль против 0,3790/0,4005 грн/рубль на открытии торгов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 14,0000/14,8000 грн/долл.