Дефицит платежного баланса Украины за 7 месяцев составил почти $5 млрд

Платежный баланс Украины в январе-июле 2014 года сведен с дефицитом 4,494 млрд долл. против профицита в 1,883 млрд долл. за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в июле 2014 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 263 млн грн.

В июле дефицит текущего счета сократился до 330 млн долл. по сравнению с дефицитом за июль прошлого года в 1,7 млрд долл.

В июле экспорт товаров сократился на 7,4% в годовом измерении – до 4,9 млрд долл. Как и в предыдущие месяцы, снижение происходило по всем группам экспорта, в частности, в машиностроении объемы экспорта сократились на 31,5%, что было обусловлено сокращением поставок по большинству товарных подгрупп в Россию, в химической промышленности – на 34,5% из-за остановки производства на крупных предприятиях востока Украины, в металлургии – на 1,9% из-за сокращения поставок труб на 26,9% на рынки СНГ, а также из-за того, что ряд ведущих производителей находятся в зоне конфликта на востоке Украины.

Темпы падения импорта товаров в июле ускорились до 31,1% в годовом измерении – до 5,2 млрд долл. вследствие остановки импортных поставок природного газа из России. На сокращение неэнергетического импорта на 26,4% в годовом измерении повлияла низкая покупательная способность домохозяйств, ухудшение финансовых результатов предприятий и сокращение государственного финансирования.

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В июле положительное сальдо капитального и финансового счета составило 67 млн долл. Прирост наличной валюты вне банков в июле составил 85 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-июне 2014 года сведен с дефицитом 4,231 млрд долл. против профицита в 2,181 млрд долл. годом ранее.

Платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как в 2012 году платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.