Нацбанк понизил официальный курс гривни до 13,60 за доллар

Официальный курс НБУ с 14.00 29 августа: 100 USD – 1360.5777 грн; 100 EUR – 1792.9693 грн; 10 RUR – 3.7476 грн.

Национальный банк Украины 29 августа с 14:00 установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам. Как сообщает официальный сайт Национального банка Украины, 100 долларов США сейчас стоят 1360.5777 (с 14.00 28 августа – 1343.7484). Читайте такжеОфициальный курс гривни опустили до нового минимума - 13,89 грн/долл. Стоимость 100 евро Нацбанк определил в 1792.9693 (с 14.00 28 августа – 1770.6573). 10 российских рублей оценены Нацбанком Украины в 3.7476 (с 14.00 28 августа – 3.7182).

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