Минфин планирует подать проект бюджета на рассмотрение Кабмина 5 сентября
14:32, 29 августа 2014Финансы
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Проект государственного бюджета на 2015 год подадут 5 сентября.
Минфин подготовит проект к 5 сентября / investgazeta.net
Министерство финансов Украины планирует подать на рассмотрение правительства проект государственного бюджета на 2015 год 5 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра финансов - руководитель аппарата Владимир Матвийчук.
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«Мы рассчитываем, что подадим проект бюджета на рассмотрение правительства 5 сентября», - сказал он.
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