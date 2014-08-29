Минфин планирует подать проект бюджета на рассмотрение Кабмина 5 сентября

Министерство финансов Украины планирует подать на рассмотрение правительства проект государственного бюджета на 2015 год 5 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра финансов - руководитель аппарата Владимир Матвийчук.

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«Мы рассчитываем, что подадим проект бюджета на рассмотрение правительства 5 сентября», - сказал он.