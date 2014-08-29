Рубль из-за вторжения России в Украину рухнул до рекордно низкого уровня

Доллар сегодня установил новый исторический максимум к рублю, превысив 37 рублей. Причина - обострение кризиса в Украине, сообщает ИТАР-ТАСС.

При спаде геополитической напряженности рубль, напротив, имеет шанс на небольшое укрепление, уверены аналитики, но про 30 рублей за доллар стоит забыть.

На Чикагской бирже, где торгуются фьючерсы на рубли, курс доллара в 2015 году оценивают в 41 рубль, в 2019 - в 51 рубль.

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С утра на Московской бирже курс доллара вырос на 26 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня до 37,015 рубля. Евро укрепился к рублю на 30 копеек до 48,72 рубля.

Так дорого доллар не стоил никогда. Прежний исторический максимум был зафиксирован 3 марта 2014 года на уровне 37,0005 рубля.

Причиной резкого ослабления российской валюты, как и в начале марта, стало обострение геополитической напряженности вокруг Украины.