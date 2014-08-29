Нацбанк обещает укрепить гривню до 12,5-13 грн/доллар в ближайшие дни

Курс гривни в ближайшие дни может укрепиться до уровня 12,5-13 грн/долл. благодаря мерам Национального банка Украины для увеличения предложения валюты на рынке и снижения спекулятивной активности.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя правления UniCredit Bank Сергей Маноха, ссылаясь на итоги совещания в Национальном банке Украины с руководителями крупнейших банков.

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«В ходе совещания руководство Нацбанка и представители крупнейших банков пришли к мнению о том, что курс гривни на сегодня существенно завышен. Были рассмотрены меры влияния на курс, которые позволят как увеличить предложение валюты на рынке, так и снизить спекулятивную активность. Ожидается, что такие действия приведут к укреплению национальной валюты до уровня в 12,5-13 грн/долл. в ближайшие дни», - сказал Маноха.

В свою очередь, глава НБУ Валерия Гонтарева по итогам встречи также отметила, что сознательная солидарная деятельность украинских банков на валютном рынке позволит укрепить гривню. «Совершенно очевидно, что сегодняшняя встреча не только усилит наши шаги по стабилизации валютного рынка, но и позволит за несколько дней увидеть курс на уровне 12,50 - 13,00 грн за доллар США», - говорится в комментарии Гонтаревой, переданном УНИАН.

Также глава НБУ заверила, что регулятор намерен и далее принимать активное участие на валютном рынке. «Мы и дальше будем проводить как вербальные, так и денежные интервенции. Все крупные банки нас полностью поддержали, и поэтому, я думаю, наши общие с банковской системой сбалансированные шаги очень быстро дадут свои результаты, - добавила Гонтарева. - Но это мы будем делать, построив правильный институт маркет-мейкеров (market maker). А чтобы иметь возможность убрать с рынка недобросовестных участников, мы специально вводим мониторинг сомнительных транзакций».

Напомним, 27 августа к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. В течение следующих двух дней котировки гривни к доллару продолжают удерживаться около отметки 14,00 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов.