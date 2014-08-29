Расходы на оборону в 2015 году могут увеличить на 7 млрд грн

Министерство финансов Украины в проекте государственного бюджета на 2015 год предусмотрело на потребности обороны дополнительно 7 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра финансов – руководитель аппарата Владимир Матвийчук.

«По тем расчетам, которые у нас есть, предусмотрено дополнительно более 7 млрд грн на эту цель», - сказал Матвийчук, ссылаясь на предварительные расчеты министерства и уточнил, что это дополнительные средства выделяемым на потребности обороны ежегодно.

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Чиновник подчеркнул, что если конфликт на Донбассе продолжится и в 2015 году, то и потребности в средствах будут значительно больше. «Не дай Бог, если так будет происходить и в следующем году, как это происходит сейчас, эти расходы будут значительно больше», - добавил Матвийчук.