Дефицит бюджета Украины вырос на 8%

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2014 года составил 32,788 млрд грн, что на 2,518 млрд грн, или на 8,32% больше дефицита за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета за январь-июль 2014 года составил 32,788 млрд гривень, что соответствует 41% годового планового показателя», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, сводный бюджет за январь-июль выполнен с дефицитом в 28,021 млрд гривень, что на 6,207 млрд грн, или на 18,13% меньше дефицита за аналогичный период 2013 года. Общий фонд госбюджета за январь-июль сведен с дефицитом в 28,008 млрд гривень, что на 3,409 млрд грн, или на 10,50% меньше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Доходы госбюджета в январе-июле составили 199,064 млрд гривень, что на 9,215 млрд грн, или на 4,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Сводный бюджет за этот период получил 255,736 млрд гривень, то есть, на 8,358 млрд грн, или на 3,4% больше, чем годом ранее. В общий фонд госбюджета за январь-июль поступило 177,174 млрд гривень, и таким образом против аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 10,887 млрд грн, или на 6,5%.

Кассовые расходы госбюджета в январе-июле составили 230,579 млрд гривень, что на 10,712 млрд грн, или на 4,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы сводного бюджета за этот период составили 282,480 млрд грн, то есть, на 1,168 млрд грн, или на 0,4% больше, чем годом ранее. Расходы общего фонда госбюджета в январе-июле составили 205,735 млрд гривень, и таким образом против аналогичного периода прошлого года выросли на 7,734 млрд грн, или на 3,9%.

Также сообщается, что в январе-июле погашение основной суммы долга госбюджета составило 56,775 млрд гривень, в том числе внутреннего долга – 38,402 млрд гривень, внешнего – 18,372 млрд гривень. Госзаимствования на финансирование бюджета проведены в объеме 91,804 млрд гривень, в том числе на внутреннем рынке – 36,906 млрд гривень, из внешних источников – 54,899 млрд гривень.

Поступления от приватизации государственного имущества в январе-июле составили 53,6 млн гривень.

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Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в первом полугодии 2014 года составил 22,686 млрд грн, что на 0,24%, или на 55 млн грн меньше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Как заявлял министр финансов Александр Шлапак 20 августа, текущий дефицит госбюджета Украины составляет 5% ВВП при запланированном показателе в 4,5%.

При этом он отметил, что правительство постарается сделать все возможное, чтобы по итогам года сохранить размер дефицита на запланированном уровне.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год. Согласно доработанному закону, доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы - 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга - 806,962 млрд грн.