Гривня продолжает укрепляться - 13,80 грн за доллар

В пятницу, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились в покупке на 20 копеек, в продаже – на 50 копеек, до 13,50/13,80 грн/долл. против 13,70/14,30 грн/долл. на 12:00.

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Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до уровня 18,00/18,20 грн/евро против 18,5500/18,9000 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до уровня 0,3650/0,3730 грн/рубль против 0,3750/0,3820 грн/рубль на 12:00.

Как сообщили УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов повысились в покупке на 30 копеек, а в продаже на 50 копеек - до 13,70/14,30 грн/долл. против 14,00/14,80 грн/долл. на открытии торгов.