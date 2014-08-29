Нацбанк опровергает информацию об отставке Гонтаревой

Национальный банк Украины опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

«Валерия Гонтарева продолжает выполнять свои обязанности на занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что подобные «фейковые заявления не способствуют стабилизации ситуации на валютном рынке, а, наоборот, его расшатывают».

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