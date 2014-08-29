Нацбанк опровергает информацию об отставке Гонтаревой
16:41, 29 августа 2014Финансы
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Валерия Гонтарева продолжает выполнять свои обязанности на занимаемой должности, сообщает НБУ.
НБУ опровергает информацию об отставке Гонтаревой / Фото УНИАН
Национальный банк Украины опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.
«Валерия Гонтарева продолжает выполнять свои обязанности на занимаемой должности», - говорится в сообщении.
Нацбанк подчеркивает, что подобные «фейковые заявления не способствуют стабилизации ситуации на валютном рынке, а, наоборот, его расшатывают».
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