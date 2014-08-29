Ограничения на снятие средств с депозитов продлили еще на три месяца

Национальный банк Украины продлевает ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

«Постановлением №540 Нацбанк со 2 сентября продлевает действие постановления №328, действовавшего до 1 сентября, и вводит еще дополнительные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Нацбанк постановлением №328 установил максимальную сумму снятия клиентами средств со счетов на уровне 150 тыс. грн в день, а также запретил продажу наличной валюты физлицам и валютные переводы свыше эквивалента 15 тыс. грн в день, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы свыше 15 тыс. грн в день, досрочное погашение валютных кредитов резидентами, покупку-продажу валюты на межбанковском рынке без поставки и выпуск банками депозитных сертификатов.

Согласно постановлению регулятора, текст которого есть в распоряжении УНИАН, Национальный банк продлевает действие этих ограничений до 2 декабря 2014 года включительно.

Помимо установленных ограничений, регулятор обязал банки проводить ежедневный мониторинг операций клиентов по покупке иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, а также анализировать эти операции на предмет их соответствия сути деятельности клиента и его финансовому состоянию. «Руководители банков должны взять под личный контроль осуществление банками операций по торговле иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины», - говорится в постановлении.

Также НБУ обязал банки покупать валюту по поручению клиентов не ранее третьего операционного дня с момента поступления заявки клиента и зачисления гривневого эквивалента для покупки на транзитный счет.

Для предупреждения покупки валюты по фиктивным договорам регулятор обязал банки формировать и подавать в НБУ реестр покупки валюты вместе с документами, подтверждающими основания такой покупки.

Согласно решению НБУ, выдача наличности в пределах Украины по электронным платежным средствам, а также по валютным переводам из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета выплачивается получателю только в гривнях.

Также регулятор установил, что на период действия постановления операционный день банка продолжается до 18:00, и операции после окончания операционного дня отражаются банком на следующий день.

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Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов.