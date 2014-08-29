Кабмин хочет отменить индивидуальные налоговые консультации

Министерство экономического развития и торговли Украины намерено отменить индивидуальные налоговые консультации, предоставляемые контролирующими органами, поскольку они приводят к злоупотреблениям со стороны налогоплательщиков.

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отмены индивидуальных налоговых консультаций)» опубликован на сайте Минэкономразвития.

«Целью и задачами принятия этого проекта закона является исключение из Налогового кодекса Украины индивидуальных налоговых консультаций и недопущение злоупотреблений контролирующими органами», - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что согласно действующей версии кодекса, если плательщик действовал в соответствии с индивидуальной консультацией, его нельзя привлечь к ответственности. Поэтому индивидуальный подход к предоставлению налоговой консультации оставляет возможности для злоупотреблений должностных лиц контролирующих органов.

Проект закона предусматривает вместо индивидуальных внедрение публичных налоговых консультаций, которые будут ежегодно обнародоваться на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику.

Как сообщал УНИАН, в начале августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил на суд общественности правительственный вариант налоговой реформы и заявил, что закон об экономическом росте Украины, предполагающий введение в Украине налоговой реформы, должен быть принят в парламенте уже в сентябре текущего года.

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По предложению правительства количество налогов должно быть сокращено с 22 до 9, а в местные бюджеты будут переведены налог на недвижимость и единый налог, включая фиксированный сельскохозяйственный налог.

Также Кабинет министров в рамках налоговой реформы намерен существенно сократить налоговую нагрузку на фонд заработной платы, ввести дифференциальную систему налогообложения доходов граждан, а также реформировать систему учета прибыли и начисления налога на прибыль.