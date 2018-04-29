Баланс недели: курс в НАТО, обещанная помощь МВФ и новые сценарии для экономики

Основным событием минувшей недели стала дальнейшая эскалация конфликта на Донбассе. Большие надежды на мирное разрешение конфликта, с которыми связывали саммит в Минске 26 мая при участии делегаций Украины, Евросоюза и Евразийской тройки (России, Казахстана и Белоруссии), оказались неоправданными.

Во вторник стороны договорились сообща искать мирный выход из сложившейся в Украине ситуации, включая совместное патрулирование украинско-российской границы. Но уже в ночь на четверг под украинский Новоазовск вошла очередная колонна российской тяжелой техники и военных.

Ситуация на Донбассе значительно обострилась. Это заставило президента Украины Петра Порошенко отменить визит в Турцию и созвать Совет национальной безопасности и обороны. В свою очередь, премьер-министр Арсений Яценюк инициировал упрощение процедуры передачи вооружения для армии, обратился к мировому сообществу с требованием заморозить все финансовые активы России в ответ на вторжение в нашу страну, но главное - заявил о срочной подготовке законопроекта об отмене внеблокового статуса Украины и восстановлении курса страны на членство в НАТО. Законопроект, по словам премьера, получит статус «безотлагательного» к рассмотрению.

Присутствие российских войск на украинской территории подтвердили все ведущие государства мира – члены Совета безопасности ООН. В штабе Объединенных сил НАТО в Европе подчеркнули, что по самым консервативным оценкам на территории Украины воюют не менее тысячи российских военнослужащих.

Мир признал, что в Украине идет война – полномасштабная и кровопролитная. И поэтому экономика страны – на военном положении. Об этом свидетельствуют и главные экономические новости недели.

МВФ спешит на помощь

Ключевой экономической новостью минувшей недели стало решение о предоставлении Украине второго транша кредита в рамках программы сотрудничества stand-by с Международным валютным фондом. Совет директоров Фонда планировал выделить деньги еще в июле, но ограничился лишь напутствием правительству продолжать реформы.

Сейчас ситуация изменилась, и накануне заседания Совета директоров МВФ представитель Фонда Джерри Райс не исключил изменение всей программы кредитования экономики Украины – сообразно политической и экономической напряженности в стране.

«Мы не можем не реагировать на ситуацию. Если она будет усложняться и дальше, наверняка потребуется пересмотр программы и ее серьезная переработка», - сказал Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, подчеркнув, что помочь Украине – обязанность мирового сообщества.

Вторя Райсу, аналитики международного рейтингового агентства Fitch пошли дальше и назвали деньги МВФ для Украины – «единственным способом предотвратить новый экономический кризис и вероятный дефолт». Об этом сказал и премьер Яценюк. Открывая внеочередное заседание правительства в пятницу, он отметил, что кредитный транш Фонда в размере 1,4 млрд долл. – это те деньги, которые помогут Украине «выжить». «Нам очень тяжело. Страна в войне. То, что мы не получаем доходы из Донецка и Луганска, - это уже мизер по сравнению с тем, какие миллиардные расходы мы несем на войну, развязанную российским агрессором и российским государством. Поэтому для нас критически важно получить положительное решение МВФ. Для этого мы сделали все. Знаю, что это решение будет непростым, поскольку не все страны в мире хотят помочь Украине. Но надеемся на положительное решение", - сказал Яценюк.

И решение пришло. Вечером в пятницу, 29 августа, Совет директоров МВФ выделил Украине 1,4 млрд долл., подсчитав заодно, что в целом нашей стране с мая по линии Фонда перечислили уже 4,5 млрд долл.

Турбулентная гривня

Главной целью транша от МВФ станет стабилизация курса гривни, который на минувшей неделе продолжил падение, достигнув отметки 14,9 грн за доллар на межбанковском валютном рынке. Комментируя ситуацию, Яценюк подчеркнул, что такое положение дел неприемлемо, хотя и легко объяснимо военными действиями на востоке.

По словам Яценюка, экономика выдержит только 12 грн за доллар, поэтому Кабмин и Нацбанк должны сделать все возможное, чтобы стабилизировать национальную валюту именно на этой позиции. «Главное – стабилизация ситуации на валютном рынке. Мы, как правительство, не выходим на рынок, мы покрываем свои потребности собственными ресурсами. Я убежден, что Национальному банку хватит профессионализма, чтобы стабилизировать ситуацию. Нужны быстрые и эффективные решения», - сказал премьер.

Таким решением стал пересмотр НБУ нормативов валютной позиции банков: финучреждениям разрешили снизить обязательный объем валюты на счетах с 5% до 1%. Банкиры такое решение Нацбанка восприняли с воодушевлением. Во-первых, это, как ожидалось, должно было высвободить дополнительный объем валюты для торгов на межбанке. Во-вторых, участники рынка согласились: курс 14,8 грн за доллар не соответствует реальной ситуации.

Уже до конца недели банкиры ожидали укрепления национальной валюты до 12,5 – 13 грн за доллар. Однако пока курс далек от оптимистичных прогнозов - 13,70 -14,30 грн/долл.

Ни дня без газа

Не менее обсуждаемой на минувшей неделе стала тема поставок газа в Украину и Европейский Союз. Новый виток газовых переговоров был анонсирован на саммите в Минске. Как ожидается, переговоры пройдут 6 сентября в Берлине или Брюсселе. Но позиции сторон неизменны вот уже несколько месяцев. Украина настаивает на установлении справедливой цены на топливо с возможностью ее сезонного варьирования: в летний период - 320 долларов за тысячу кубометров, в зимний - 385 долларов за тысячу кубометров. Эту же позицию поддерживает и Евросоюз, отмечающий необходимость использования исключительно рыночных механизмов ценообразования на рынке газа. Россия же требует установления цены в 485 долл. за тысячу кубометров с возможностью предоставления «административной» 100-долларовой скидки в виде нулевой таможенной пошлины.

Кроме того, Украина настаивает на пересмотре условий транзита газа. «Мы направили письмо в «Газпром» для того, чтобы начать эти переговоры (о пересмотре ставки транзита российского газа – УНИАН), однако до этого времени ответа нет. Конечно же, этот вопрос мы также будем поднимать, когда российская сторона пойдет на переговоры», - прокомментировал ситуацию министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

Не менее остро стоит вопрос и выплаты задолженности за потребленный Украиной российский газ. Причем ее сумма – также предмет обсуждений. На минувшей неделе европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер предложил внести в повестку дня будущих газовых переговоров и определение суммы долга, и график его погашения.

Если стороны не найдут компромисс, то организация поставок топлива в Украину, приостановленная в июне текущего года, вероятнее всего, также окажется проблематичной. Хотя технические возможности пополнения топливных запасов у Украины есть. Как отметил Продан, на текущий момент в подземных газовых хранилищах Украина накопила 15 млрд кубометров. До начала отопительного сезона страна может закачать еще 4,5 млрд кубометров топлива, а общие возможности подземных хранилищ позволяют нарастить запасы до 25 млрд кубометров.

Если б не было войны…

Насколько выполнимыми окажутся планы по закачке газа – неизвестно, поскольку результаты переговорного процесса не берется предсказать никто. В то же время, правительство исходит из того, что компромиссный вариант цены топлива, которое так или иначе придется закупать для прохождения осенне-зимнего периода, составит не более 400 долларов за тысячу кубометров. Именно этот показатель озвучили на минувшей неделе в Министерстве экономического развития и торговли Украины в рамках обнародования двух сценариев экономического развития страны на ближайшие два года.

Согласно макропрогнозу МЭРТ, Украина в ближайшие два года может реализовать либо консервативный, либо прогрессивный сценарий реформ. Первый позволит стране в 2015 году выйти на небольшой рост в 0,3% ВВП, второй – в 2% с последующим наращиванием темпов роста до 4,5%ВВП в 2016 году и 6,5% ВВП - в 2017 году. Как отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта, прогрессивный сценарий реформ весьма рискованный. Но именно он позволит нашей стране уже у 2017 году выйти по темпам экономического роста на «докризисный» 2007 год, снизить инфляцию до единичных показателей, а дефицит бюджета – до европейского уровня 3% ВВП.

Однако ключевым условием осуществления прогнозов, по мнению руководства Минэкономразвития, должно стать завершение военных действий на востоке до конца 2014 года. В случае продолжения войны, все прогнозы и сценарии окажутся несостоятельными и потребуют пересмотра в сторону ухудшения.

С этим согласны и аналитики. В частности, на минувшей неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на преддефолтном уровне "ССС". Вслед за суверенным, низкие кредитные рейтинги были установлены ключевым украинским банкам, холдингам и предприятиям. Также Fitch спрогнозировало падение экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и нулевой рост в 2015 и 2016 годах на фоне нестабильной ситуации на востоке страны, а также падение экспорта в Россию и высокую вероятность нехватки энергоресурсов в зимний период.

Кабмин перестраивается

Еще одной новостью минувшей недели стала заявленная правительством реформа органов власти, выполняющих контролирующую функцию. Ее первый этап утвердили на заседании Кабмина в среду. Комментируя правительственное решение, Яценюк отметил, что из 56 контролирующих органов в Украине останется только 27, а количество контрольных процедур будет сокращено вдвое. Это потребует изменить более двухсот законов, но позволит избавиться от «отголосков советского прошлого».

К слову, свою лепту в дело перестройки Кабмина внес на минувшей неделе и президент Петр Порошенко. Своим указом он ликвидировал Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), и Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), а также создал на их базе единую госструктуру.

Таковы основные экономические итоги последней недели лета. На следующей неделе мы ждем денег МВФ, следим за ходом газовых переговоров, если они все-таки состоятся, и анализируем ключевые макропоказатели развития страны, включая показатели инфляции и средней зарплаты.

Но главное - встречаем День знаний. По данным Минобразования, 1 сентября за парты сядут 3,5 млн школьников, из которых без малого полмиллиона – первоклашки. Правда, первый звонок не прозвонит в 900 школах и 100 ВУЗах Донбасса, где начать учебный год не представляется возможным.

Олеся Сафронова (УНИАН)