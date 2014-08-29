МВФ решил дать Украине второй транш кредита на $1,4 млрд

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл.

Как отмечается в заявлении Фонда, текстом которого располагает УНИАН, таким образом, общий объем уже выделенных Украине средств составил 4,5 млрд долл.

Правительство Украины рассчитывало, что Совет директоров примет положительное решение, поскольку транш является критически необходимым ресурсом для украинской экономики. Кроме того, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Украина выполнила все промежуточные этапы реформ, необходимые для положительного решения фонда.

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Как ожидается, выделенные 1,4 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета и пополнение золотовалютных резервов Нацбанка, а также послужат стабилизации валютного курса, который на текущий момент является неприемлемым для экономики страны.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.

Осенью Украина рассчитывает убедить Совет директоров Фонда выделить нашей стране до конца года третий и четвертый кредитные транши одним платежом в объеме 2,2 млрд долл. США.