НБУ решил ликвидировать «АвтоКразБанк»

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «АвтоКразБанка», сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

«Правлением Национального банка принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «АвтоКразБанка» с 29 августа 2014 года (постановление от 28 августа №537)», - говорится в сообщении НБУ.

По информации регулятора, решение о ликвидации принято на основании обращения Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Нацбанк напомнил, что 30 мая принял решение об отнесении «АвтоКразБанка» к категории неплатежеспособных, в связи с чем Фонд гарантирования с 30 мая ввел в банк временную администрацию сроком на 3 месяца. В течение указанного времени Фонду не удалось найти инвестора для оздоровления «АвтоКразБанка», и, учитывая качество его активов, единственным возможным вариантом является ликвидация.

Нацбанк рекомендовал получать информацию о процедуре гарантированного возмещения средств по вкладам в «АвтоКразБанке» в Фонде гарантирования.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «АвтоКразБанк» с 30 мая. С 15 августа Фонд начал выплаты вкладчикам банка через отделения «Укринбанка».

«АвтоКразБанк» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации НБУ, владельцами банка являются малоизвестные предприниматели из Донецка Сергей Пахальчук (24,99% акций банка), Андрей Лизогуб (24,99%) и Андрей Некрилов (24,99%).