Украина получила $100 млн помощи от Японии

Кабинет министров Украины получил ссуду Японского агентства международного сотрудничества в размере 100 млн долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

"В рамках углубления двусторонних отношений Украины и Японии в экономической сфере сегодня получен заем Японского агентства международного сотрудничества в объеме 10,0 млрд японских иен (около 100 млн долл. США) в качестве софинансирования в рамках общего со Всемирным банком проекта "Заем на политику развития". Средства засчитаны на корреспондентский счет Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что условия предоставления займа определены Соглашением (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии и Кредитным соглашением о займе на политику развития на осуществление экономических реформ между Кабинетом Министров Украины и Японским агентством международного сотрудничества, которые были подписаны 17 июля 2014 года.

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"Так, заем привлечен на 20 лет (с 6-летним льготным периодом), по процентной ставке 0,95% годовых, единоразовая комиссия - 0,1%. Средства будут направлены на поддержку осуществляемых правительством Украины реформ, направленных на стабилизацию экономики и заложение основы для постоянного и сбалансированного роста Украины в будущем путем поощрения эффективного управления, прозрачности и подотчетности в государственном секторе, упрощения условий и снижения расходов на ведение бизнеса, реформирования неэффективных и несправедливых энергетических субсидий", - отметили в Минфине.

Как сообщал УНИАН, 29 августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что правительство Японии приняло решение о выделении Украине 100 млн долл. макрофинансовой помощи: «Мы сегодня получаем эти 100 миллионов долларов».

Премьер-министр также отметил, что правительство Украины выполнило все предварительные условия для получения следующего транша Международного валютного фонда.