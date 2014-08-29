Великобритания хочет отрезать Россию от мировой финансовой системы - СМИ

Об этом сообщает сайт ТСН со ссылкой на агентство Bloomberg, которое цитирует высокопоставленный источник в британском правительстве.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это международная межбанковская система совершения платежей. С помощью ее российские банки соединены с мировой финансовой системой. По мнению экспертов, такой шаг, если его подержат страны Евросоюза, нанесет серьезный ущерб экономике РФ, поскольку она не сможет получать деньги из-за рубежа.

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"Отключение России от SWIFT будет очень серьезным усилением санкций против России. При этом оно будет пропорционально жестким, учитывая поведение Москвы. Отключение от SWIFT не заблокируют главные торговые соглашения, но повлечет проблемы для международного перечисления денег, а это нарушит торговые потоки", - рассказал Bloomberg Крис Уифер, старший партнер консультационной компании Macro Advisory, которая базируется в Москве.