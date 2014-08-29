НБУ ради укрепления гривни сократил в 5 раз лимит открытой валютной позиции банков

Национальный банк Украины со 2 сентября сокращает лимит открытой валютной позиции банков в 5 раз - с 5 до 1%, что даст возможность повысить поступление валюты на рынок, сообщила УНИАН пресс-служба регулятора.

«Установить для уполномоченных банков лимит общей открытой позиции банка не более 1%», - говорится в постановлении НБУ от 29 августа №540, имеющемся в распоряжении УНИАН

Согласно постановлению, данная норма вступает в силу со 2 сентября и будет действовать до 2 декабря включительно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины провел совещание с банкирами, в ходе которого заявил о намерении стабилизировать валютный рынок, что может укрепить гривню до уровня 12,5-13 грн/долл., за счет пересмотра нормативов валютной позиции.

Читайте такжеОграничения на снятие средств с депозитов продлили еще на три месяцаС 1 мая, следуя рекомендациям крупнейшего кредитора страны – Международного валютного фонда, Нацбанк ввел новую методику расчета нормативов валютной позиции для коммерческих банков, согласно которой, при расчете учитываются сформированные резервы по активам банка.

Согласно новой методике, резервы включаются в расчет равными частями, увеличиваясь ежемесячно в течение 20 месяцев.