МВФ согласился объединить третий и четвертый транши кредита для Украины

Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу МВФ.

"В свете небольшой задержки в завершении первого пересмотра программы совет одобрил запрос властей на объединение двух оставшихся траншей, намеченных на 2014 г., при сохранении общего объема финансирования по договоренности без изменений", – говорится в сообщении.

Читайте такжеМВФ решил дать Украине второй транш кредита на $1,4 млрд

Сегодня МВФ выделил для Украины второй транш кредита в размере 1,39 млрд долл. По мнению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, это знак поддержки и доверия к украинской экономике.

МВФ утвердил двухлетнюю кредитную программу stand by в размере 17 миллиардов долларов для Украины 30 апреля. Тогда же Украина получила первый транш займа в размере 2 миллиардов долларов.