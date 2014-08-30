МВФ согласился объединить третий и четвертый транши кредита для Украины
Международный валютный фонд сегодня принял решение об объединении третьего и четвертого траншей кредита для Украины.
Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу МВФ.
"В свете небольшой задержки в завершении первого пересмотра программы совет одобрил запрос властей на объединение двух оставшихся траншей, намеченных на 2014 г., при сохранении общего объема финансирования по договоренности без изменений", – говорится в сообщении.
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Сегодня МВФ выделил для Украины второй транш кредита в размере 1,39 млрд долл. По мнению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, это знак поддержки и доверия к украинской экономике.
МВФ утвердил двухлетнюю кредитную программу stand by в размере 17 миллиардов долларов для Украины 30 апреля. Тогда же Украина получила первый транш займа в размере 2 миллиардов долларов.