МВФ не будет пересматривать кредитную программу сотрудничества с Украиной

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда принял решение не пересматривать общий объем кредитования экономики Украины в рамках двухлетней программы stand-by и оставил без изменения первоначально утвержденный объем кредита в 17 млрд долл.

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Об этом говорится в заявлении Фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«Совет директоров оставил неизменной общую сумму финансирования по соглашению», - cказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, МВФ утвердил двухлетнюю программу сотрудничества с Украиной в объеме 17 млрд долл. 30 апреля текущего года.

В мае Украина получила первый транш кредитных средств в объеме 3,2 млрд долл, а 29 августа Совет директоров Фонда принял решение о выделении второго транша в объеме 1,39 млрд долл.