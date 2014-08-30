МВФ смягчил требования к Украине из-за нестабильной политической ситуации

Международный валютный фонд принял решение смягчить условия выполнения двухлетней программы сотрудничества с Украиной в части сохранения обязательного объема резервов Национального банка, дефицита госбюджета и объема гарантированного государственного долга, говорится в заявлении Фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«Конфликт на востоке Украины влияет на экономику и общество. Программа остается крайне сложной для выполнения и во многом зависит от того, будет ли снята острота конфликта в ближайшие месяцы, - говорится в заявлении Фонда. - Совет директоров принял решение смягчить условия выполнения программы в связи с несоответствием критериев эффективности в части накопления международных резервов, кассового дефицита сектора государственного управления, изменения внутренних активов центрального банка, а также объема гарантированного государственного долга».

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В Фонде не уточнили новые допустимые показатели, но подчеркнули, что готовы пойти навстречу правительству Украины и провести осенью текущего года сразу два обзора выполнения программы с тем, чтобы в дальнейшем принять решение о возможном выделении сразу двух кредитных траншей – третьего и четвертого – единым платежом.

«В свете небольшой задержки с завершением первого пересмотра программы, Совет Директоров одобрил предложение правительства Украины об объединении остальных двух просмотров, запланированных на 2014 год», - говорится в заявлении.

Комментируя принятое решение, директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард отметила, что правительство Украины проводит политику, направленную на стабилизацию экономики и восстановление роста.

«Подтверждение выполнения такой политики вопреки крайне сложной обстановке вселяют большой оптимизм и свидетельствуют о способности правительства и дальше следовать избранному курсу», - подчеркнула Лагард.

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В то же время, эскалация конфликта на востоке, по ее словам, усугубление экономического кризиса, геополитическая напряженность ложатся «тяжелым грузом на экономику и общество».

«Такой неблагоприятный сценарий развития событий привел к углублению экономической рецессии и отклонения от выполнения показателей развития в краткосрочной перспективе. В особенности тех, что касаются чистых международных резервов Национального банка, дефицита бюджета и дефицита НАК «Нафтогаз Украины»», - отметила Лагард.

По ее мнению, для того чтобы компенсировать наметившиеся отклонения, власти Украины обязались внедрить пакет серьезных политических мер, в частности – по накоплению резервов, консолидации государственных финансов на период 2015 -2016 годов, обеспечению финансовой основы работы «Нафтогаза» посредством улучшения платежной дисциплины и корректировки тарифов на энергоносители.

«Власти страны признали необходимость поддержки плавающего валютного курса и переориентацию монетарной политики на обеспечение ценовой стабильности», - сказала Лагарад.

Она подчеркнула, что реформа финансового сектора Украины развивается, как было запланировано.

«Регуляторно-наблюдательная база укрепляется, диагностика банков происходит согласно плану, возможности Фонда гарантирования вкладов физических лиц выполнять возложенные на него функции расширяются. Власти также продолжают работать над усилением способности банков решать вопрос просроченных кредитов, предлагая схемы стимулирования добровольной реструктуризации долгов», - сказала Лагард.

Она также отметила принятые изменения в госбюджет в части целевого показателя дефицита и сдерживания расходов с одновременным совершенствованием системы социальной защиты.

Также, по мнению Лагард, очевидно стремление властей к сокращению дефицита бюджета «Нафтогаза» уже в 2015 году и к улучшению общего бизнес-климата в стране, в том числе посредством создания мощного органа борьбы с коррупцией и противодействия легализации незаконно полученных средств.

В то же время, уверена Лагард, негативные риски выполнения программы остаются очень высокими.

«Успех программы зависит от своевременного решения конфликта на востоке страны, а также от активных усилий власти, направленных на внедрение и соблюдение запланированных реформ. В этой связи финансовая и техническая помощь со стороны международного сообщества в поддержку реформаторских усилий Украины является незаменимым фактором для достижения макроэкономической стабилизации и возобновления роста», - резюмировала директор-распорядитель Фонда.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Совет директоров МВФ принял решение выделить Украине второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл. Правительство Украины рассчитывало, что Совет директоров примет положительное решение, поскольку транш является критически необходимым ресурсом для украинской экономики. Кроме того, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Украина выполнила все промежуточные этапы реформ, необходимые для положительного решения фонда.

Как ожидается, выделенные 1,4 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета и пополнение золотовалютных резервов Нацбанка, а также послужат стабилизации валютного курса, который на текущий момент является неприемлемым для экономики страны.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.

Осенью Украина рассчитывает убедить Совет директоров Фонда выделить нашей стране до конца года третий и четвертый кредитные транши одним платежом в объеме 2,2 млрд долл. США.