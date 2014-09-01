США и ЕС активизировали совместную разработку новых санкций против России

Американские чиновники активизировали тесную работу с Евросоюзом для контроля санкционных программ в отношении России, в частности, для соблюдения сроков введения новых санкций и их степени тяжести, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Напомним, 30 августа лидеры ЕС договорились разработать в течение текущей недели пакет новых санкций против России. Ограничительные меры будут применены в том случае, если Россия не будет предпринимать конкретные шаги для урегулирования ситуации на востоке Украины.

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