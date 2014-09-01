Австралия расширила санкции против России из-за обострения ситуации в Украине, передают "Ведомости" со ссылкой на ABC.

Санкции коснулись оборонного, финансового и нефтяного секторов российский экономики.

Читайте такжеСША и ЕС активизировали совместную разработку новых санкций против РоссииПремьер-министр Австралии Тони Эббот сообщил парламенту, что санкции предусматривают запрет на экспорт вооружения и оборудования для нефтяного сектора России, ограничивают доступ российских госбанков на австралийский рынок капитала, а также запрещают инвестиции в Крым и установление торговых отношений с полуостровом.

Читайте такжеВеликобритания хочет отрезать Россию от мировой финансовой системы - СМИ«Я хочу абсолютно точно прояснить, что запугивание малых наций более крупными, а также утверждение, что сильный всегда прав, не имеет права на существование в нашем мире», - завил Эббот.

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