Рубль продолжает рекордное падение из-за угрозы новых санкций против России

Курс доллара к российскому рублю на открытии торгов понедельника, 1 сентября, продолжил рост и первые минуты торгов вновь превысил исторический максимум, передает ПРАЙМ.

На 10.25 мск рубль снизился на 22 копейки к доллару - до 37,34 рубля за доллар. К евро российская валюта подешевела на 24 копейки - до 49 рублей за доллар.

Бивалютная корзина прибавила 23 копейки и стоит 42,59 рубля.

Как отмечают эксперты, инвесторы сокращают позиции в рублевых активах на фоне перспективы новых санкций в отношении России, в ближайшее время не следует рассчитывать на то, что рубль начнет отыгрывать потерянные уровни.

Читайте такжеСША и ЕС активизировали совместную разработку новых санкций против РоссииС середины прошлой недели курс доллара вырос на 1,35 рубля, евро - более чем на полтора рубля.

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