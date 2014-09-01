Фонд гарантирования может вернуть 64% средств вкладчиков «Терра Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам «Терра Банка» за счет средств фонда, в 1,424 млрд грн, что составляет 63,7% общего объема средств физлиц в банке по данным отчетности, размещенной на сайте фонда.

Также сообщается, что фонд ищет инвесторов для выведения банка с рынка. К участию в покупке активов и передаче обязательств допускаются исключительно банковские учреждения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 августа ввел временную администрацию в «Терра Банк» сроком на 3 месяца до 22 ноября на основании решения Нацбанка о признании банка неплатежеспособным.

Наблюдательный совет «Терра Банка» 24 июля временно отстранил от выполнения обязанностей главу правления банка Олега Савощенко до 1 сентября и назначил исполняющим обязанности главы правления Игоря Шевченко.

В начале августа акционеры банка сообщили о подготовке конкурса для привлечения инвесторов по выходу банка из сложного положения, в котором он оказался за период работы под руководством президента банка Кирилла Шевченко.

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«Терра Банк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу средних финучреждений по активам. По информации на сайте банка, с декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц до 25 сентября осуществляет временную администрацию в «Пивденкомбанке», основным владельцем которого также был Цыплаков, но в начале июля он вышел из состава акционеров банка.