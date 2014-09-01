Гривня укрепилась до 13,70 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на 10:50 открылись следующими котировками – 13,3000/13,7000 грн/долл. сообщает УкрДилин.

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Котировки по евро-гривне остановились на уровне – 17,4642/17,9853 грн/евро. Цены на российскую валюту – 0,3552/0,3660 грн/рубль.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились в покупке на 20 копеек, в продаже – на 50 копеек, до 13,50/13,80 грн/долл. против 13,70/14,30 грн/долл. на 12:00.