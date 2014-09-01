Импорт украинских товаров в ЕС вырос на 14%

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отмечает положительное влияние ряда мер, принятых Еврокомиссией для оказания поддержки экономике Украины. Об этом он сказал журналистам в субботу после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, напомнив, что пакет мер помощи на сумму в 1 миллиард евро Еврокомиссия одобрила еще в марте этого года, передает "Радио Свобода".

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Одним из действенных механизмов помощи президент Еврокомиссии назвал введены с 15 мая односторонние торговые меры, предусматривающие отмену 98% импортных пошлин на украинские товары в ЕС.

«Односторонние торговые меры, предложенные Еврокомиссией, привели к росту на 14% поставок украинских товаров в ЕС за последние месяцы», - сказал Баррозу.

Он также напомнил, что Еврокомиссия создала группу поддержки для обеспечения помощи украинскому правительству в проведении необходимых реформ.

Баррозу также напомнил, что Еврокомиссия готова оказать помощь в организации в конце этого года конференции доноров для Украины, которая должна включать, в частности, вопросы реконструкции разрушенной инфраструктуры восточных регионов страны.

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Президент Украины Петр Порошенко находится в Брюсселе с однодневным рабочим визитом, встретился с президентом Совета Европейского союза Германом Ван Ромпеем. Глава Украинского государства также принимает участие в саммите Европейской народной партии, а также выступит перед главами 28 государств и правительств стран ЕС в рамках саммита Евросоюза.