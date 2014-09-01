Оккупационные власти Крыма хотят отобрать у Ахметова активы «Укртелекома» в Севастополе

Оккупационные власти Крыма отправили украинскому оператору фиксированной связи «Укртелеком» письменное уведомление с требованием разорвать договоры с операторами и другими компаниями о предоставлении доступа к кабельной канализации Севастополя и заключить такой договор с «Севастополь Телеком».

Об этом говорится в сообщении «Укртелекома» на официальном сайте.

«К компании «Укртелеком» выдвинуто требование разорвать соглашения о предоставлении кабельной канализации, заключенные между оператором и другими компаниями, которые используют канализацию в своей деятельности, и заключить договор о пользовании канализацией с предприятием «Севастополь Телеком», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в письме также отмечается, что согласно распоряжению оккупационных крымских властей, имущественный комплекс кабельной канализации Севастополя закреплен за компанией «Севастополь Телеком», в связи с этим доступ к канализации будет происходить исключительно с разрешения начальника Управления связи информационных технологий правительства Севастополя.

Читайте также"Укртелеком" в Крыму переименовали в "Наштелеком"«Распоряжение правительства Севастополя и выдвинутое требование предприятия «Севастополь Телеком» незаконны, поскольку противоречат законодательству Российской Федерации и нормам международного права, и, по сути, являются свидетельством противоправного захвата объектов частной собственности местными властями в Севастополе», - сообщает пресс-служба «Укртелекома».

По данным оператора, действия крымских властей угрожают обеспечению услугами связи Севастополя и Крыма в целом.

О факте незаконного захвата своего имущества «Укртелеком» проинформировал НКРСИ. Кроме того, оператор обратился в Генпрокуратуру РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, а также в Администрацию президента с требованием защиты частной собственности.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

В мае самопровозглашенные власти аннексированного Россией Крыма создали собственное унитарное предприятие «Крымтелеком» для предоставления услуг фиксированной связи на полуострове.