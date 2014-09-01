Гривня к 12:00 продолжила укрепляться - 13,20 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США к 12:00 установились на уровне -13,0000/13,2000.

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Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3512/0,3598, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3567/0,3626.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3133/35, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,8044/17,2023, к 12:00 цены составили 17,0774/17,3442.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на 10:50 открылись следующими котировками – 13,3000/13,7000 грн/долл.