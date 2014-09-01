Нацбанк запретил выдавать валюту по карточкам

Выдача наличности в пределах Украины по электронным платежным средствам, а также по валютным переводам из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета выплачивается получателю только в гривнях.

«Постановлением №540 Нацбанк со 2 сентября продлевает действие постановления №328, действовавшего до 1 сентября, и вводит еще дополнительные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеНБУ ради укрепления гривни сократил в 5 раз лимит открытой валютной позиции банков

Согласно постановлению регулятора, "выдача наличных денежных средств в пределах Украины по электронным платежным средствами, эмитированные как резидентами, так и нерезидентами, осуществляется исключительно в гривнях".

Кроме того, Национальный банк Украины продлевает ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов.