Fitch понизил долгосрочный рейтинг Киева, Харькова и Одесской области

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте с «В-» до «ССС» Киева, Харькова и Одесской области вслед за аналогичным снижением рейтинга Украины, говорится в сообщении агентства.

Агентство подтвердило также их долгосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне «CCC» и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне «C».

Читайте такжеFitch вслед за суверенным понизило рейтинги 6 украинских корпораций

Также сообщается, что национальные долгосрочные рейтинги подтверждены на уровне «BBB(ukr)» Киева, на уровне «A+(ukr)» - Харькова и на уровне «AA-(ukr)» - Одесской области, с негативным прогнозом.

Агентство отметило, что рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций Киева, находящихся в обращении на внутреннем рынке, на общую сумму 5,4 млрд грн понижен с уровня «B-» до «CCC», а рейтинг приоритетных еврооблигаций на общую сумму 550 млн долл. подтвержден на уровне «CCC». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте приоритетных необеспеченных облигаций Харькова на сумму 99,5 млн грн понижен с уровня «B-» до «CCC».

Как сообщал УНИАН, 26 августа Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-.