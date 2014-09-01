Нацбанк повысил официальный курс гривни почти на 50 копеек
14:48, 01 сентября 2014Финансы
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Национальный банк решил поднять курс украинской валюты.
НБУ поднял официальный курс до 13,11 грн за доллар / Фото УНИАН
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, 1 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам.
100 долларов США стоят 1311.4112 гривни (с 14.00 29 августа – 1360.5777).
100 евро – 1729.4891 гривни (с 14.00 29 августа – 1792.9693).
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