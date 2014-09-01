Нацбанк повысил официальный курс гривни почти на 50 копеек

Национальный банк решил поднять курс украинской валюты.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, 1 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам. 100 долларов США стоят 1311.4112 гривни (с 14.00 29 августа – 1360.5777). 100 евро – 1729.4891 гривни (с 14.00 29 августа – 1792.9693). Читайте такжеРубль продолжает рекордное падение из-за угрозы новых санкций против России10 российских рублей – 3.5509 гривни (с 14.00 29 августа – 3.7476).

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